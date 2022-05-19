СМИ: ролик, что Калина не сдался, был подготовлен заранее в целях пропаганды

Вечером 19 мая появилось сообщение, что один из главарей националистов "Азова"* Святослав Паламар с позывным "Калина" не сдался в плен, как утверждалось ранее.

Якобы он и командование нацбата до сих пор находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь".

В новом обращении он говорит, что никуда с завода не выходил. Но на аккаунте "Азова"* это сообщение не вышло, а появилось в новостных пабликах. Многие СМИ отмечают, что, возможно, оно записано вовсе не на "Азовстали". Или записано заранее.

Корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова утром заявляла, что Паламар ещё не сдавался и вечером подтвердила это.

"Я говорила, что он еще не вышел. Калына не смог бы оставить Волыну…" — пишет в соцсети она.

Тут вариантов может быть много, начиная от записи видео в Ростове-на-Дону до использования так называемой "консервы". Также пишут, что ролик был подготовлен заранее в целях пропаганды. Будем ждать официальных источников…

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.