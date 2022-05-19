EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

СМИ: ролик, что Калина не сдался, был подготовлен заранее в целях пропаганды

Силовые структуры

Вечером 19 мая появилось сообщение, что один из главарей националистов "Азова"* Святослав Паламар с позывным "Калина" не сдался в плен, как утверждалось ранее.

СМИ: ролик, что Калина не сдался, был подготовлен заранее в целях пропаганды

Якобы он и командование нацбата до сих пор находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь".

В новом обращении он говорит, что никуда с завода не выходил. Но на аккаунте "Азова"* это сообщение не вышло, а появилось в новостных пабликах. Многие СМИ отмечают, что, возможно, оно записано вовсе не на "Азовстали". Или записано заранее.

Корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова утром заявляла, что Паламар ещё не сдавался и вечером подтвердила это.

"Я говорила, что он еще не вышел. Калына не смог бы оставить Волыну…" — пишет в соцсети она.

Тут вариантов может быть много, начиная от записи видео в Ростове-на-Дону до использования так называемой "консервы". Также пишут, что ролик был подготовлен заранее в целях пропаганды. Будем ждать официальных источников…

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Новое обращение Калины, якобы из Азовстали.
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Медведев о поставках продовольствия: Западу мешает "космический кретинизм"
Ищенко: некоторые военнопленные с Украины избегут наказания и отправятся домой
Военкор Сладков о пленных женщинах с "Азовстали": "Снайперши или медсёстры?"
Вассерман: включению Херсонской области в состав РФ ничего не препятствует
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на 40 млрд долларов
"Скиф": "Всего с "Азовстали" вышло 1800 человек, поток слабеет, но не иссякает"
На Каннском фестивале призвали снять санкции с Романа Абрамовича
Поздравление из космоса записали для жителей Владивостока
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Силовые структуры
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Последние материалы
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на 40 млрд долларов
"Скиф": "Всего с "Азовстали" вышло 1800 человек, поток слабеет, но не иссякает"
На Каннском фестивале призвали снять санкции с Романа Абрамовича
Поздравление из космоса записали для жителей Владивостока
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Колонию под Калугой трижды заподозрили в коррупции
Баранец о развитии событий на Донбассе: постепенно окружать ВСУ
Экономист Узун объяснил угрозу голода в мире нарушениями логистики из-за санкций
Кириенко: Запад просчитался в отношении россиян — они не отвернулись от Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников