Известный военный корреспондент и журналист Александр Сладков продолжает освещать российскую операцию в Мариуполе.
Именно там на металлургическом комбинате "Азовсталь" идёт процесс по сдаче в плен националистов "Азова"* и боевиков ВСУ.
Военкор рассказывает, как сегодня народ спрашивает его, как скоро пленные члены националистического батальона "Азов"* приступят к восстановлению Мариуполя.
"Зачем? Сейчас с пленными начало работать разведывательное сообщество России. Дактилоскопия, выяснение личной истории, мельчайшие ее подробности", — просит не спешить горожан Сладков.
По его словам, надо сперва провести перекрестные допросы, перепроверку появляющейся информации, очные ставки. Нельзя эту кладезь секретов вывести кирпичи собирать, уверен военный корреспондент.
"Кто-то убежит, кого-то куском бетона придавит, — и пропал важный свидетель. А потом Фемида за дело возьмется, следователи, судьи, прокуроры… А там и процесс", — говорит военкор.
И тогда каждый получит по закону.
"Лопатами мы Мариуполь годами будем годами разгребать. А нам в красивом, современном городе сейчас надо жить", — подытожил Сладков.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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