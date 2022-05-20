Российским войскам совместно с силами Луганской народной республики удалось взять в котёл большую группировку ВСУ под Лисичанском и Северодонецком. И это не просто окружение, а именно котёл, считает обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов.
Эксперт заметил в интервью изданию "Украина.ру", что единого центра управления у украинских военных сейчас нет. Они не слушаются президента, их части не имеют единого потока информации, а все коммуникации нарушены. И в таких условиях говорить хотя бы о каком-то тактическом успехе или контрнаступлении трудно.
Обозреватель пояснил, что железнодорожная ветка в районе Северодонецка, по которой с 2014 года шли поставки снарядов для обстрела мирных жителей ЛНР и ДНР, уже перерезана. Также ведётся артиллерийский обстрел Северского Донца, работа идёт по правому берегу.
Наступательные бои с использованием пехоты сейчас не ведутся из-за ухудшения погоды. Однако это разумно, потому что мы бережем людей, добавил собеседник издания.
"Если проводящие окружение части ещё не сошлись физически, то все пути снабжения горючкой, боеприпасами, а также возможность связи с большой украинской землей, для группировки перерезаны", — заключил Артамонов.
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