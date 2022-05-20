EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Баранец: генеральная битва за Донбасс ещё впереди

Силовые структуры

Боевики "Азова"* уже в плену. Эта история закончилась так, как и должна была, хотя Владимир Зеленский и пытается продать её Западу как победу Украины. Что будет дальше, об этом рассуждают эксперты.

Баранец: генеральная битва за Донбасс ещё впереди

На днях украинские солдаты, заблокированные на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе, прекратили сопротивление и сдались, несмотря на прямой запрет Киева. Пропаганде Украины сложно как-то комментировать решение своей "военной элиты”, которую российские военные повезли прямиком по госпиталям ДНР.

Согласно мнению военного эксперта Алексея Леонкова, "Азовсталь” покинули именно части ВСУ, которые там оказались в совместном пребывании с нацбатами. Так что говорить об окончательном решении вопроса пока рано.

Нужно показать общественности пленённых командиров Калыну и Волыну, и всех иностранных наёмников, ради которых западные руководители почти месяц бегали кругами вокруг Кремля — тогда это действительно будет конец данной истории, сказал Леонков.

Военный обозреватель КП Виктор Баранец напомнил "Царьграду", что 13 мая глава Пентагона Ллойд Остин переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и тут же передал содержание разговора украинской стороне. Собственно, это всё, что нужно знать о характере американо-украинских отношений и их тактике.

По словам эксперта, понятно, что Шойгу не может сказать ничего, что противоречило бы позиции Путина. Остин выяснял, есть ли перспективы переговоров между российской и украинской сторонами.

Речь, скорее всего, заходила и об условиях России, но тут обсуждать стало нечего — следом за Шойгу замминистра иностранных дел заявил, что американские предложения РФ категорически не подходят.

У американцев сегодня одна проблема — как контролировать расходы на Украину

Баранец также отметил, что обычно стороны перед переговорами приходят к соглашению, делать ли содержание разговора достоянием общественности.

Хотя с американцами договариваться безыдейно — они делают как им нужно и когда нужно. Можно решить, что не будет никаких комментариев, а в США это попадает в прессу под нужным им углом, заявил обозреватель.

У американцев сегодня одна проблема — как контролировать расходы на Украину. Плюс часть оружия моментально уничтожается или попадает к россиянам. Остин также пытался узнать, имеет ли Россия виды на Одессу и Приднестровье.

Баранец прогнозирует, что генеральная битва за Донбасс ещё впереди.

Тот же Донецкий оборонительный пункт длиной в 90 километров российские войска не стали полностью окружать, а берут частями. То есть вместо гигантского котла имеют место несколько точек упорных боев. Такое решение является практичным, поскольку в районе Изюма и Славянска силы спецоперации встретили ожесточённое сопротивление ВСУ.

Так что генштаб явно принял решение действовать там, где есть успех и минимизируются потери.

Пока самым важным является опорный пункт Авдеевка, российские войска там сосредоточены, резюмировал Баранец. Есть ещё два котла — Северодонецк/Лисичанск и Славянск/Краматорск, вокруг которых подразделения военнослужащих ДНР все сильнее затягивают петлю.

Развязка уже не за горами…

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
Темы донбасс ллойд остин сергей шойгу владимир путин алексей леонков владимир зеленский
Sberbank
Новости
Шойгу: военные угрозы у западных границ России нарастают
США хотят вывезти зерно Украины через Белоруссию и готовы снять санкции с Минска
Баранец: генеральная битва за Донбасс ещё впереди
Ирина Винер о крахе брака с Алишером Усмановым: "Дальше будет видно"
Глава Минобороны Шойгу: освобождение ЛНР близится к завершению
Депутат Яровая: США разрабатывали на Украине электронную систему биоразведки
Норин: "ВСУ в городах ДНР готовят ремейки "Азовстали"
Красносельский: "Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно"
Коц рассказал, чем пленные ВСУ отличались от "азовцев"*: ели из разных котелков
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Последние материалы
США хотят вывезти зерно Украины через Белоруссию и готовы снять санкции с Минска
Баранец: генеральная битва за Донбасс ещё впереди
Ирина Винер о крахе брака с Алишером Усмановым: "Дальше будет видно"
Глава Минобороны Шойгу: освобождение ЛНР близится к завершению
Депутат Яровая: США разрабатывали на Украине электронную систему биоразведки
Норин: "ВСУ в городах ДНР готовят ремейки "Азовстали"
Красносельский: "Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно"
Коц рассказал, чем пленные ВСУ отличались от "азовцев"*: ели из разных котелков
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
Baza: Против лидера "ДДТ" Юрия Шевчука могут возбудить уголовное дело
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников