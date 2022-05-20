Баранец: генеральная битва за Донбасс ещё впереди

Боевики "Азова"* уже в плену. Эта история закончилась так, как и должна была, хотя Владимир Зеленский и пытается продать её Западу как победу Украины. Что будет дальше, об этом рассуждают эксперты.

На днях украинские солдаты, заблокированные на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе, прекратили сопротивление и сдались, несмотря на прямой запрет Киева. Пропаганде Украины сложно как-то комментировать решение своей "военной элиты”, которую российские военные повезли прямиком по госпиталям ДНР.

Согласно мнению военного эксперта Алексея Леонкова, "Азовсталь” покинули именно части ВСУ, которые там оказались в совместном пребывании с нацбатами. Так что говорить об окончательном решении вопроса пока рано.

Нужно показать общественности пленённых командиров Калыну и Волыну, и всех иностранных наёмников, ради которых западные руководители почти месяц бегали кругами вокруг Кремля — тогда это действительно будет конец данной истории, сказал Леонков.

Военный обозреватель КП Виктор Баранец напомнил "Царьграду", что 13 мая глава Пентагона Ллойд Остин переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и тут же передал содержание разговора украинской стороне. Собственно, это всё, что нужно знать о характере американо-украинских отношений и их тактике.

По словам эксперта, понятно, что Шойгу не может сказать ничего, что противоречило бы позиции Путина. Остин выяснял, есть ли перспективы переговоров между российской и украинской сторонами.

Речь, скорее всего, заходила и об условиях России, но тут обсуждать стало нечего — следом за Шойгу замминистра иностранных дел заявил, что американские предложения РФ категорически не подходят.

У американцев сегодня одна проблема — как контролировать расходы на Украину

Баранец также отметил, что обычно стороны перед переговорами приходят к соглашению, делать ли содержание разговора достоянием общественности.

Хотя с американцами договариваться безыдейно — они делают как им нужно и когда нужно. Можно решить, что не будет никаких комментариев, а в США это попадает в прессу под нужным им углом, заявил обозреватель.

У американцев сегодня одна проблема — как контролировать расходы на Украину. Плюс часть оружия моментально уничтожается или попадает к россиянам. Остин также пытался узнать, имеет ли Россия виды на Одессу и Приднестровье.

Баранец прогнозирует, что генеральная битва за Донбасс ещё впереди.

Тот же Донецкий оборонительный пункт длиной в 90 километров российские войска не стали полностью окружать, а берут частями. То есть вместо гигантского котла имеют место несколько точек упорных боев. Такое решение является практичным, поскольку в районе Изюма и Славянска силы спецоперации встретили ожесточённое сопротивление ВСУ.

Так что генштаб явно принял решение действовать там, где есть успех и минимизируются потери.

Пока самым важным является опорный пункт Авдеевка, российские войска там сосредоточены, резюмировал Баранец. Есть ещё два котла — Северодонецк/Лисичанск и Славянск/Краматорск, вокруг которых подразделения военнослужащих ДНР все сильнее затягивают петлю.

Развязка уже не за горами…