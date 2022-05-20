Артамонов: военные России на Украине гибнут от профессиональных действий ВСУ

Украинские вооружённые формирования несут большие потери личного состава, однако и потери российских войск тоже не такие маленькие, как того бы хотелось. При этом гибнут наши бойцы чаще всего от профессиональных действий ВСУ. Такое мнение высказал обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов.

Эксперт в беседе с изданием "Украина.ру" пояснил, что российские солдаты нередко погибают от огня из гаубиц или блуждающих миномётов. Например, та же М-777 может поражать цели на сверхвысокой дальности — до 40 км, поэтому большой проблемой являются прилёты в ходе артиллерийских дуэлей, пояснил он.

Наши бойцы также гибнут в тяжёлых уличных боях, как сейчас в Северодонецке, когда дома приходится брать поквартирно вместе с мирными жителями, которыми прикрываются боевики, заметил аналитик.

Он добавил также, что часто военные российской армии погибают из-за заминированных трупов украинских солдат, которые ВСУ оставляют при отступлении с позиций. Также ведутся ещё и снайперские дуэли.