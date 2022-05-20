ЛНР: украинские националисты минируют мост между Лисичанском и Северодонецком

Националистические формирования Украины минируют мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

В ведомстве отметили, что такие действия ВСУ в очередной раз доказывают приверженность украинских войск тактике "выжженной земли".

"Украинские националистические подразделения проводят минирование моста, который соединяет Лисичанск и Северодонецк", — подтвердили в Народной милиции.

Также представители ведомства добавили, что ремонтно-восстановительный батальон продолжает приводить в порядок трофейную технику, добытую бойцами ЛНР при освобождении республики. Это оборудование, пояснили в Народной милиции, отправляется на передовые рубежи боевых действий.

Ранее сообщалось, что военные 115-й бригады ВСУ в Северодонецке отказались от боевых действий из-за нехватки техники и подкрепления.