Националистические формирования Украины минируют мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.
В ведомстве отметили, что такие действия ВСУ в очередной раз доказывают приверженность украинских войск тактике "выжженной земли".
"Украинские националистические подразделения проводят минирование моста, который соединяет Лисичанск и Северодонецк", — подтвердили в Народной милиции.
Также представители ведомства добавили, что ремонтно-восстановительный батальон продолжает приводить в порядок трофейную технику, добытую бойцами ЛНР при освобождении республики. Это оборудование, пояснили в Народной милиции, отправляется на передовые рубежи боевых действий.
Ранее сообщалось, что военные 115-й бригады ВСУ в Северодонецке отказались от боевых действий из-за нехватки техники и подкрепления.
"Ждём подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть", — сообщили представители ВСУ.
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