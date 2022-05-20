Коц рассказал, чем пленные ВСУ отличались от "азовцев"*: ели из разных котелков

В Мариуполе уже сдались 1800 военнослужащих Украины.

На второй день из подземелья металлургического комбината "Азовсталь" вышли и сдались в плен свыше 600 человек.

Как пишет корреспондент РИА Новости Андрей Коц, контраст с группой, сдавшейся в первый день, разительный. Если 16 мая украинцы по своему виду напоминали толпу исхудавших уличных бродяг, то 17 мая картина совсем иная: вышли в меру чистые, сытые боевики, лица холеные.

По словам журналиста, на бойцов объединённых сил они смотрят исподлобья, но встретившись взглядом, тут же отводят его.

Оказывается, что сперва вышли, в основном, ВСУшники. А через день, большинство — боевики националистического батальона "Азов"*. В их рюкзаках, помимо прочего, досмотровая группа нашла много консервов. То есть в отличие от военных ВСУ, питались они неплохо. И получается, что питались из разных котелков.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.