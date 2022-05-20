Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко рассказал, почему российские войска не стали брать Киев.
"Всё идёт грамотно. Просто много людей, которые не понимают в войне ничего и пытаются рассказывать, что Украину мы должны были взять за три дня. Начинают рассказывать о Киеве, мол, почему не взяли. Да его сразу никто брать не собирался!" — сообщает военкор.
По его словам, для такого крупного города, как Киев, того количества бойцов, которое было перекинуто к украинской столице, не хватило бы при любом раскладе.
Нужно было оттянуть силы и не дать сконцентрироваться на определённых направлениях ВСУ, что и произошло. Растянули их по всей стране
"Всё очень правильно было сделано", — подытожил Руденко.
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