Руденко объяснил, почему ВС РФ не стали брать Киев: "Никто и не собирался"

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко рассказал, почему российские войска не стали брать Киев.

"Всё идёт грамотно. Просто много людей, которые не понимают в войне ничего и пытаются рассказывать, что Украину мы должны были взять за три дня. Начинают рассказывать о Киеве, мол, почему не взяли. Да его сразу никто брать не собирался!" — сообщает военкор.

По его словам, для такого крупного города, как Киев, того количества бойцов, которое было перекинуто к украинской столице, не хватило бы при любом раскладе.

Нужно было оттянуть силы и не дать сконцентрироваться на определённых направлениях ВСУ, что и произошло. Растянули их по всей стране

"Всё очень правильно было сделано", — подытожил Руденко.