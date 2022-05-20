Aydinlik: Украина заблокировала турецкие суда в порту Одессы

Киев заблокировал турецкие корабли в порту Одессы. Об этом сообщило турецкое издание Aydinlik.

Украина не позволяет 21 судну из Турции покинуть одесский порт и использует корабли в качестве живого щита.

По информации издания, четыре судна находятся под флагом Турции, остальные, хоть и имеют флаги других стран, но принадлежат Анкаре. Украина не дает кораблям разрешение на выход, обосновывая это тем, что "акватория заминирована".

Меж тем Россия открыла коридор безопасности, однако Незалежная своего разрешения не даёт.

Автор статьи утверждает, что если зарубежные суда уйдут в море, Одесса потеряет прикрытие и в кратчайшие сроки падёт. Поэтому киевский режим и не даёт разрешение иностранным кораблям выйти из порта.

Одна из причин простоя турецких кораблей в следующем: Киев рассчитывает, что Москва начнёт операцию в Одессе, и при попадании боеснарядов по турецкому судну, в отношениях России и Турции возникнет напряжённость.