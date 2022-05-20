Продолжается процесс сдачи в плен националистов "Азова"* и боевиков ВСУ с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Сегодня, 20 мая, с металлургического комбината начали выходить командиры неонацистов. Сначала сдался майор Сергей Волына, потом заместитель командира нацформирования "Азов"* майор Святослав Паламар "Калина".
Корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова сообщает, ссылаясь на свои источники, что командир батальона "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис" тоже сдался в плен.
"Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался в плен. Экстракция на максималках", — сообщает репортёр.
Напомним, в середине марта президент Украины Владимир Зеленский наградил подполковника Прокопенко званием Героя Украины.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.