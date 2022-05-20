Куксенкова: Командир "Азова"* Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался

Продолжается процесс сдачи в плен националистов "Азова"* и боевиков ВСУ с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Сегодня, 20 мая, с металлургического комбината начали выходить командиры неонацистов. Сначала сдался майор Сергей Волына, потом заместитель командира нацформирования "Азов"* майор Святослав Паламар "Калина".

Корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова сообщает, ссылаясь на свои источники, что командир батальона "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис" тоже сдался в плен.

"Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался в плен. Экстракция на максималках", — сообщает репортёр.

Напомним, в середине марта президент Украины Владимир Зеленский наградил подполковника Прокопенко званием Героя Украины.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.