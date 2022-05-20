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Автор Юлиана Смирнова

Бойцы НМ ДНР уничтожили группу боевиков из трофейного ПТУРа "Стугна-П"

Силовые структуры

Военный корреспондент сообщает, что бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) используют для уничтожения боевиков трофейные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Стугна-П".

Семён Пегов опубликовал эксклюзивное видео, на котором армия ДНР уничтожает позиции ВСУ на Горловском направлении. Пегов написал, что бойцы НМ ДНР наносят точечные удары по позициям 30-й бригады ВСУ. В ходе работы был использован трофейный украинский ПТУР "Стугна-П".

Военкор Семён Пегов показал видео, на котором защитники Донбасса наносят точечные удары по боевикам из затрофееного ПТУР "Стугна-П".

"Бить врага его же оружием. Эксклюзивное видео-руководство, как обращать силу противника против него самого", — написал Пегов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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