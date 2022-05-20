Военный корреспондент сообщает, что бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) используют для уничтожения боевиков трофейные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Стугна-П".
Семён Пегов опубликовал эксклюзивное видео, на котором армия ДНР уничтожает позиции ВСУ на Горловском направлении. Пегов написал, что бойцы НМ ДНР наносят точечные удары по позициям 30-й бригады ВСУ. В ходе работы был использован трофейный украинский ПТУР "Стугна-П".
Военкор Семён Пегов показал видео, на котором защитники Донбасса наносят точечные удары по боевикам из затрофееного ПТУР "Стугна-П".
"Бить врага его же оружием. Эксклюзивное видео-руководство, как обращать силу противника против него самого", — написал Пегов.
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