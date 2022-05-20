Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА "Альтиус" в войска РФ

Эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов назвал беспилотник, поставку которого в войска анонсировал Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в своём обращении анонсировал "в ближайшей перспективе" появление у ВС РФ нового стратегического беспилотного аппарата. Федутинов предполагает, что это тяжелый аппарат "Альтиус".

"Беспилотный аппарат "Альтиус" наши разработчики и эксплуатанты относят к классу высотных БЛА большой продолжительности полета. При создании этого дрона Россия пошла по пути соединения разведывательных и ударных функций в одном аппарате", — сказал эксперт газете "Взгляд".

Федутинов отметил, что один "Альтиус" совмещает в себе функции американского стратегического разведывательного аппарата Global Hawk и ударного беспилотника Reaper.

Он подчеркнул, что РФ и США имеют разные финансовые возможности для создания БПЛА. Если Америка может позволить себе создать два БПЛА, то Россия — только один, но такой, который сможет стать оптимальным ответом Пентагону.