Зеленский: Очень много лётчиков погибло при попытках прорваться к "Азовстали"

Вооружённые силы Украины понесли весьма значительные потери среди лётного состава, однако так и не смогли организовать воздушный коридор с металлургическим комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Очень большое количество людей погибло — наших летчиков … Почему? Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за их мощной ПВО", — заявил глава Украины.

Напомним, сегодня, в пятницу, 20 мая, на заводе "Азовсталь" сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика, сообщает Минобороны РФ. Всего в ходе операции сложили оружие 2439 националистов "Азова"* и боевиков ВСУ, заблокированных на территории металлургического комбината.

Также ведомство сообщает, что командир нацбата Прокопенко "из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.