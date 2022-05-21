Противник в окопах на окраинах Северодонецка пропустил начало штурма ВС РФ

Операция в районе Лисичанско-Северодонецкой агломерации продолжается. Российская армия наступает с нескольких направлений, в том числе с направления Попасная-Врубовка.

Представитель киевского режима Сергей Гайдай подтвердил, что на окраинах Северодонецка идут бои. В своих сообщениях он активно рассказывает об "успехах" ВСУ, в виде "11-ти отбитых атак противника" и "8 уничтоженных танках". Однако о том, что передовые позиции украинской армии в регионе были разгромлены, он не говорит ни слова.

Между тем, российские войска подошли к окопам противника в момент, когда никто не ожидал. Украинские военные готовились к артиллерийскому обстрелу в укрытиях, но штурмовые бригады ВС РФ провели скоротечный бой, забросав позиции ВСУ гранатами. Сдавшихся в плен не оказалось, сообщает "Военное обозрение".