Противостояние России и НАТО маловероятно, считает руководитель фракции ЛДПР в ГД РФ и председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Если страны НАТО введут свои войска на территорию западной Украины, то реакция России будет достойной, полагает политик. Но фантазировать на данную тему не стоит, так как военный конфликт вряд ли станет реальностью.
"Мы сумеем отразить любой напор любых враждебных нам сил. <…> Россия сумеет дать достойный отпор кому угодно. По нашему военному потенциалу, по нашему человеческому потенциалу, мы самая боеготовная держава на планете", — цитирует Слуцкого РИА Новости.
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.