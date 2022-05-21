Леонид Слуцкий: ВС РФ могут отразить любую атаку НАТО

Противостояние России и НАТО маловероятно, считает руководитель фракции ЛДПР в ГД РФ и председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Если страны НАТО введут свои войска на территорию западной Украины, то реакция России будет достойной, полагает политик. Но фантазировать на данную тему не стоит, так как военный конфликт вряд ли станет реальностью.