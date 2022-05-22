Times: Россия попытается открыть новый фронт против Украины из Молдавии

Согласно украинским военным источникам, Российская Федерация попытается открыть новый фронт против Украины с территории Молдавии.

Об этом сообщает британское издание Times.

"Судьба Молдавии определяющая. Если россияне начнут брать контроль на этом направлении, Украина в военном плане станет более легкой мишенью, а угроза для страны будет экзистенциальной", — говорится в статье.

Согласно украинским военным источникам, существует "ряд признаков", указывающих на нападение в ближайшем будущем на "бывшую советскую республику, в армии которой всего 3 250 солдат, пишет газета.

По мнению Times, успешный захват приведет к тому, что российские войска войдут в черноморский порт Одессу с западного направления.