Боец ВСУ раскритиковал американские гаубицы "М777": "Рак на безрыбье"

Украинские военнослужащие вновь подвергли критике американские гаубицы "М777", поставляемые Киеву Вашингтоном в качестве военной помощи.

На этот раз рассказ одного из военных ВСУ, описывающего опыт использования американского оружия, появился в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьёва.

Как отметил ВСУшник, гаубицы из США не дотягивают до своего советского аналога "Гиацинт". Украинский военный отметил, что это американское оружие стало для Украины "раком на безрыбье" за неимением ничего лучшего.

Сравнивая советский "Гиацинт" и американский "М777", сравнение, по словам солдата ВСУ, выходит явно не в пользу последнего.

"Старый добрый "Гиацинт" отдаст сотню снарядов на ствол и не поморщится, а американскому изделию после десятка рекомендуется передышка, после сотни — ремонт и техобслуживание", — процитировал журналист украинского военнослужащего.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер уже говорил о том, что американские "М777" требуют постоянного техобслуживания и ремонта, без которых эта техника является для украинцев бесполезной.