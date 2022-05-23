Кадыров: Луганский фронт двигается вглубь Украины — "Живые позавидуют мёртвым"

Луганский фронт планомерно отодвигается вглубь Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Согласно сообщению, подавление сил ВСУ и нацбатов идёт быстрым темпом и "живые позавидуют мёртвым".

По словам главы Чеченской Республики, Киев продолжает скрывать огромные потери среди боевиков и ВСУ, даже от своих солдат.

"Луганский фронт планомерно отодвигается вглубь Украины, штурмовые отряды и артиллерия непрерывно подавляют живую силу и боевую технику противника. Потери украинских националистов и военнослужащих исчисляются тысячами, и цифра эта неумолимо растёт с каждой минутой", — сообщил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что победа над "фашистами и шайтанами" неизбежна.