Луганский фронт планомерно отодвигается вглубь Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Согласно сообщению, подавление сил ВСУ и нацбатов идёт быстрым темпом и "живые позавидуют мёртвым".
По словам главы Чеченской Республики, Киев продолжает скрывать огромные потери среди боевиков и ВСУ, даже от своих солдат.
"Луганский фронт планомерно отодвигается вглубь Украины, штурмовые отряды и артиллерия непрерывно подавляют живую силу и боевую технику противника. Потери украинских националистов и военнослужащих исчисляются тысячами, и цифра эта неумолимо растёт с каждой минутой", — сообщил Кадыров.
Кадыров подчеркнул, что победа над "фашистами и шайтанами" неизбежна.
"Как неизбежна и печальная участь последователей фашистской идеологии. У нас, у воинов, все просто: есть приказ — последует его выполнение. Мы ждём", — резюмировал глава Чечни.
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