Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал переговоры с Россией и заявил, что Киев не согласится на прекращение огня, поскольку якобы любые уступки приводят к негативным последствиям для Украины.
Подоляк отметил, что боевые действия прекратятся, когда российские войска будут выведены с территории Украины. По его словам, только в этом случае возобновление переговоров станет возможным. Он также не оценил призывы со стороны некоторых стран коллективного Запада к прекращению боевых действий.
"Призывы некоторых зарубежных стран к прекращению боевых действий кажутся странными", — заявил советник главы офиса президента.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.