Подоляк: призывы стран Запада к прекращению огня на Украине кажутся "странными"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал переговоры с Россией и заявил, что Киев не согласится на прекращение огня, поскольку якобы любые уступки приводят к негативным последствиям для Украины.

Подоляк отметил, что боевые действия прекратятся, когда российские войска будут выведены с территории Украины. По его словам, только в этом случае возобновление переговоров станет возможным. Он также не оценил призывы со стороны некоторых стран коллективного Запада к прекращению боевых действий.