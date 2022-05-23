Пушилин: "Пленные с "Азовстали" содержатся в ДНР, их будут судить в республике"

Все пленные с мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" содержатся в Донецкой Народной Республике, их будет судить трибунал на территории ДНР.

Обэтом заявил глава республики Денис Пушилин

"Пленные с "Азовстали" содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики", — сообщил Пушилин.

Напомним, в ДНР на данный момент действует смертная казнь. Это значит, что многие члены националистического батальона "Азов"* могут получить высшую меру наказания за свои многочисленные военные преступления.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.