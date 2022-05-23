Все пленные с мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" содержатся в Донецкой Народной Республике, их будет судить трибунал на территории ДНР.
Обэтом заявил глава республики Денис Пушилин
"Пленные с "Азовстали" содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики", — сообщил Пушилин.
Напомним, в ДНР на данный момент действует смертная казнь. Это значит, что многие члены националистического батальона "Азов"* могут получить высшую меру наказания за свои многочисленные военные преступления.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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