Политолог Ежов: танки Польши "создали имиджевые потери для ФРГ и Шольца"

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов прокомментировал ухудшение отношений между Польшей и Германией, вызванное разногласиями по поводу отправки вооружений на Украину.

Германия обещала новые современные танки тем восточноевропейским странам, которые согласятся поставить Киеву советскую военную технику. На такое условие согласилась Польша, которая отправила на Украину боевые машины советского образца и попросила у ФРГ взамен их новые танки Leopard.

Германия до сих пор не выполнила обещанное Польше условие, из-за чего между этими странами возникло недопонимание.

Ежов в интервью "Свободной прессе" заявил, что речи о "серьёзном обострении отношений между Польшей и Германией" пока не идёт. Однако невыполнение своего обещания, по словам эксперта, "создаёт имиджевые потери для ФРГ и персонально для канцлера" Олафа Шольца.

Политолог обратил внимание, что из-за негативного влияния антироссийских санкций и российской спецоперации на Украине разногласия между европейскими державами усиливаются.