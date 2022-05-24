Казаки: отступая, ВСУ минируют дома мирных жителей — "Примитивно, но действенно"

Луганские казаки из состава армии ЛНР, которые действуют на севере ДНР, рассказали, что покидая позиции боевики нацбатальонов и ВСУ минируют частные дома мирных жителей примитивными взрывными устройствами. Однако обезвредить их не так просто.

Как пояснили военные, мирные жители после ухода украинцев пытаются наладить хотя бы какой-то быт, но взрывное устройство может находиться в любой части дома или огорода.

"Жители смотрят, что там какое-то непонятное устройство, вызывают нас, мы видим, что там примитивное, но довольно действующее взрывное устройство, которое можно просто сделать, но не так просто разминировать. То есть если люди начали уборку территорий своего дома, простые люди, гражданские, они поднимают шифер, срабатывает граната", — пояснили казаки в беседе с РИА Новости.

Неоднократно, местным в подвалы и дворы забрасывали бутылки с бензином и другими зажигательными смесями, рассказали бойцы. А недавно ВСУшники заминировали несколько домов и клуб в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области.