Арестович начал готовить украинцев к разгрому ВСУ в Северодонецке

Угроза "второго Мариуполя" для группировки ВСУ в Северодонецке действительно существует. Это уже в значительной степени повторение истории с Мариуполем, по крайней мере, на начальных фазах. Об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.

Он добавил, что киевский режим точно не заинтересован во "втором Мариуполе", и работает над тем, чтобы этого не было.

Взятие Северодонецка — это обрушение крупного узла обороны, последнего в Луганской области с опорой на населённый пункт. А дальше уже близко восточные границы области, заметил Арестович.

По его мнению, мало того, что ВСУ могут попасть в окружение, это ещё и будет второй крупный успех российских войск после Мариуполя, что очень поможет российскому руководству во внутренней риторике. А для Киева это грозит просадкой моральной составляющей армии и населения.

Советник, правда, попытался немного смягчить нерадостную картину, добавив, что западнее Северодонецка на протяжении 100 км есть ещё четыре таких населённых пункта. И, понятно, что если так брали один, напрягая все силы, то дальнейших перспектив нет никаких, заключил он.

Фактически Арестович признал неминуемое грядущее поражение ВСУ под Северодонецком и Лисичанском и начал готовить к этому общественное мнение украинцев, считает эксперт Юрий Подоляка. Об этом он написал в своих соцсетях.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок высказал мнение, что украинской армии наступит конец, если ВСУ не успеют уйти из Северодонецка.