EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Арестович начал готовить украинцев к разгрому ВСУ в Северодонецке

Силовые структуры

Угроза "второго Мариуполя" для группировки ВСУ в Северодонецке действительно существует. Это уже в значительной степени повторение истории с Мариуполем, по крайней мере, на начальных фазах. Об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.

Арестович начал готовить украинцев к разгрому ВСУ в Северодонецке

Он добавил, что киевский режим точно не заинтересован во "втором Мариуполе", и работает над тем, чтобы этого не было.

Взятие Северодонецка — это обрушение крупного узла обороны, последнего в Луганской области с опорой на населённый пункт. А дальше уже близко восточные границы области, заметил Арестович.

По его мнению, мало того, что ВСУ могут попасть в окружение, это ещё и будет второй крупный успех российских войск после Мариуполя, что очень поможет российскому руководству во внутренней риторике. А для Киева это грозит просадкой моральной составляющей армии и населения.

Советник, правда, попытался немного смягчить нерадостную картину, добавив, что западнее Северодонецка на протяжении 100 км есть ещё четыре таких населённых пункта. И, понятно, что если так брали один, напрягая все силы, то дальнейших перспектив нет никаких, заключил он.

Фактически Арестович признал неминуемое грядущее поражение ВСУ под Северодонецком и Лисичанском и начал готовить к этому общественное мнение украинцев, считает эксперт Юрий Подоляка. Об этом он написал в своих соцсетях.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок высказал мнение, что украинской армии наступит конец, если ВСУ не успеют уйти из Северодонецка.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу киев россия украина владимир зеленский
Sberbank
Новости
Врач Крючков: пациенты с иммунодефицитом восприимчивы к оспе обезьян
Хатылев: у РФ есть такое вооружение, о котором даже не слышали в НАТО
Насонов: у ВСУ кончаются ресурсы для наступления — "Три человека на велосипедах"
Арестович начал готовить украинцев к разгрому ВСУ в Северодонецке
Власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу
Байден обвинил в "тёмных" временах Россию: "Путин уничтожает культуру"
ВСУ разбомбили элитный посёлок украинских прокуроров и судей под Изюмом
Из-за беженки, разбившей семью британца, жители не хотят пускать в дом украинцев
Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака
Военный эксперт Масала: если Украина падёт — падёт и безопасность в Европе
Популярное
Мир. Новости мира
Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы

Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.

Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Мир. Новости мира
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Любовь Степушова Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Силовые структуры
Группировка "Отважных" штурмует Лиман, сдались более 500 военных ВСУ
Силовые структуры
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Гигин: "Плач Волыны войдёт в историю"
Мир. Новости мира
Гигин: "Плач Волыны войдёт в историю"
Последние материалы
Насонов: у ВСУ кончаются ресурсы для наступления — "Три человека на велосипедах"
Арестович начал готовить украинцев к разгрому ВСУ в Северодонецке
Власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу
Байден обвинил в "тёмных" временах Россию: "Путин уничтожает культуру"
ВСУ разбомбили элитный посёлок украинских прокуроров и судей под Изюмом
Из-за беженки, разбившей семью британца, жители не хотят пускать в дом украинцев
Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака
Военный эксперт Масала: если Украина падёт — падёт и безопасность в Европе
Эксперт Островский: Китай может объединиться с Тайванем по примеру Гонконга
Генетик Хлёсткина: РФ нужно "хранилище судного дня" на случай мировой катастрофы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников