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Автор Максим Александров

Эксперт Линин: польские военные не смогут помешать спецоперации России

Силовые структуры

По некоторым данным в Павлоград Днепропетровской области уже переброшены два батальона поляков. Эту информацию привёл, в частности, военный корреспондент Семён Пегов.

Эксперт Линин: польские военные не смогут помешать спецоперации России

Если это действительно так, то стоит ли опасаться российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Своим мнением по этому вопросу поделился военный эксперт Евгений Линин в беседе с "Московским комсомольцем".

Аналитик отметил, что на вооружении польской армии имеется американская бронетехника и 4 орудия "Рапира", которые способны поражать танки на расстоянии. Однако техника эта уже довольно старая.

По словам Линина, угрозы для спецоперации поляки не представляют. Российские военные смогут успешно зачистить территории, уверен эксперт.

Ранее военный историк Евгений Норин также заметил, что два батальона поляков реально изменить ситуацию на фронте не смогут. Он назвал разговоры о переброске польских солдат ахинеей.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы польша россия украина
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