Кадыров: украинских военных ждёт "билет в один конец", если они не сложат оружие

Украинские военные должны сложить оружие и вернуться к семьям, иначе им обеспечен "билет в один конец". Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, представители ВСУ стали всё чаще отказываться от участия в боевых действиях. Кадыров убеждён: украинские солдаты разочаровываются в киевском режиме, чувствуют себя обманутыми.

"Пора бы уже проснуться. У украинских военнослужащих всё ещё есть выбор — добровольно сложить оружие и вернуться к семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен", — отметил политик.

Он также добавил, что власти Украины выставили на фронт молодых людей, которые никогда не держали в руках оружие. Как подчеркнул Кадыров, солдаты страдают ради сохранения "тёплого кресла" украинского президента Владимира Зеленского.