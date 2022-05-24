Иностранные наёмники на Украине дезертируют, недовольные условиями службы в ВСУ

В Сети появляется всё больше информации о побегах иностранных наёмников из украинской армии. Так, 30-летний сбежавший под видом санитара с Украины британский солдат пожаловался изданию "iNews" на некомфортные условия в рядах ВСУ: нехватку экипировки, оружия и боеприпасов. По его словам, 80% наёмников покинули поля сражений.

Президент союза "Офицеры группы Альфа" Алексей Филатов сообщил, что ещё одним фактором, сокращающим срок службы западных наёмников на Украине, является риск быть преданным суду за совершённые военные преступления. Военный обозреватель Виктор Литовкин согласен с пессимистичными оценками боевого духа наёмников:

— Это ведь их наёмники приехали на Украину поохотиться на сафари. Оказалось, что в них тоже стреляют.

Наёмники поняли, что армия РФ — это не то, что пишут о ней в английских СМИ. А украинская армия не обеспечила своих военных бронежилетами, касками, оружием, а также медицинским обслуживанием в случае ранения или медицинской страховкой, пишет "Свободная пресса".