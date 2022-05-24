Российские войска при поддержке союзных сил продолжают наступление в Донбассе на северном участке фронта по нескольким направлениям: в районе Лимана, Северодонецка и Попасной.
Аналитики издания Pucará Defensa заявили, что украинские боевики не смогли покинуть Северодонецк, поскольку мост, который связывал населённый пункт с Лисичанском, был разрушен после удара самоходных миномётов "Тюльпан".
"Многие надеялись, что российские войска возьмут курс на Бахмут, но они продвигаются на север, на Лисичанск, и на северо-запад, в направлении Серебрянки — Белогоровки", — отмечают эксперты.
В Pucará Defensa полагают, что российские войска окружат украинскую группировку, засевшую в Лисичанске и Северодонецке, с запада.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.