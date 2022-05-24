Pucará Defensa: ВС РФ окружат группировку ВСУ в Лисичанске с запада

Российские войска при поддержке союзных сил продолжают наступление в Донбассе на северном участке фронта по нескольким направлениям: в районе Лимана, Северодонецка и Попасной.

Аналитики издания Pucará Defensa заявили, что украинские боевики не смогли покинуть Северодонецк, поскольку мост, который связывал населённый пункт с Лисичанском, был разрушен после удара самоходных миномётов "Тюльпан".

"Многие надеялись, что российские войска возьмут курс на Бахмут, но они продвигаются на север, на Лисичанск, и на северо-запад, в направлении Серебрянки — Белогоровки", — отмечают эксперты.

В Pucará Defensa полагают, что российские войска окружат украинскую группировку, засевшую в Лисичанске и Северодонецке, с запада.