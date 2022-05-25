Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: боевики ВСУ в Донбассе обездвижены

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что все высказывания по поводу возможного начала ядерной войны являются полным абсурдом. По его мнению, Вашингтон хочет запугать общественность и посеять панику среди населения. Полковник в отставке убеждён, что Россия может нанести лишь ответный ядерный удар в случае нападения со стороны США.

Также Макгрегор прокомментировал выделение колоссальных средств США на военную помощь Украине. Экс-советник главы Пентагона отметил, что уровень жизни американцев значительно снизился. Несмотря на поддержку со стороны Вашингтона и его союзников, украинская группировка в Донбассе полностью обездвижена.

"Они контролируют площадь от 150 до 200 кв. миль, испытывают серьёзные проблемы со снабжением, а запаса боеприпасов у них хватит лишь на несколько недель", - отметил Макгрегор в эфире программы Real America.

По его мнению, после окончательного разгрома ВСУ президент США Джо Байден будет вынужден объясниться перед американцами, поскольку это станет очередным провалом политики Белого дома.