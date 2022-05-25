EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мария Карева

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: боевики ВСУ в Донбассе обездвижены

Силовые структуры

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что все высказывания по поводу возможного начала ядерной войны являются полным абсурдом. По его мнению, Вашингтон хочет запугать общественность и посеять панику среди населения. Полковник в отставке убеждён, что Россия может нанести лишь ответный ядерный удар в случае нападения со стороны США.

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: боевики ВСУ в Донбассе обездвижены

Также Макгрегор прокомментировал выделение колоссальных средств США на военную помощь Украине. Экс-советник главы Пентагона отметил, что уровень жизни американцев значительно снизился. Несмотря на поддержку со стороны Вашингтона и его союзников, украинская группировка в Донбассе полностью обездвижена.

"Они контролируют площадь от 150 до 200 кв. миль, испытывают серьёзные проблемы со снабжением, а запаса боеприпасов у них хватит лишь на несколько недель", - отметил Макгрегор в эфире программы Real America.

По его мнению, после окончательного разгрома ВСУ президент США Джо Байден будет вынужден объясниться перед американцами, поскольку это станет очередным провалом политики Белого дома. 

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу сша донбасс украина джо байден
Sberbank
Новости
В Еврокомиссии потребовали признать обход санкций преступлением на уровне ЕС
Сенаторы приняли закон об отмене возрастного предела для контрактников в России
Обозреватель Косарев: "азовцы"* мечтают о скором присоединении Донбасса к РФ
Симоньян заявила, что не отдаст "украинскую мову" Зеленскому
Зеленский: сильного и объединённого Запада сейчас нет
Норин: чтобы всерьёз запугать ВСУ, ВС РФ нужно уничтожить противника в Донбассе
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: боевики ВСУ в Донбассе обездвижены
СБУ допросила Яценюка, Турчинова и Авакова по делу о закупках угля Порошенко
Горные курорты "Amirsoy" и "Роза Хутор" подписали Меморандум о сотрудничестве
Эксперты дали советы тем, кто брал доллары за 120 рублей: покупайте электронику
Популярное
Силовые структуры
Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей

Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.

Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Силовые структуры
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Мир. Новости мира
На улицах города Попасная валяются тела и сожжённая техника ВСУ
Силовые структуры
Перед самой сдачей в плен боевики "Азова"* убили на "Азовстали" неугодных людей
Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер Любовь Степушова Дела плохи: украинские власти дискредитируют ВСУ, а ВСУ - власти Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова
Мир. Новости мира
По военному объекту в Павлограде нанесён ракетный удар ВКС РФ
Силовые структуры
ВС РФ и НМ ДНР начали штурм Авдеевки
Военные ВС РФ спасли жизнь брошенному солдату ВСУ по имени Володя
Силовые структуры
Военные ВС РФ спасли жизнь брошенному солдату ВСУ по имени Володя
Последние материалы
Обозреватель Косарев: "азовцы"* мечтают о скором присоединении Донбасса к РФ
Симоньян заявила, что не отдаст "украинскую мову" Зеленскому
Зеленский: сильного и объединённого Запада сейчас нет
Норин: чтобы всерьёз запугать ВСУ, ВС РФ нужно уничтожить противника в Донбассе
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: боевики ВСУ в Донбассе обездвижены
СБУ допросила Яценюка, Турчинова и Авакова по делу о закупках угля Порошенко
Горные курорты "Amirsoy" и "Роза Хутор" подписали Меморандум о сотрудничестве
Эксперты дали советы тем, кто брал доллары за 120 рублей: покупайте электронику
ВС РФ уничтожили ракетами цеха украинского завода "Мотор сич" в Запорожье
Французский волонтёр Боке: "азовцы"* спокойно добивали тяжелораненых русских
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников