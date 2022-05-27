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Автор Екатерина Широкова

CNN: США готовятся отправить Киеву ракеты большой дальности

Силовые структуры

В администрации президента США Джо Байдена намерены рассмотреть возможность отправки ракет большой дальности Украине в новом пакете военной помощи, сообщают американские журналисты. Согласно информации, последние недели Киев "умолял", чтобы Штаты предоставили им РЗСО.

CNN: США готовятся отправить Киеву ракеты большой дальности

Так, согласно сообщению, информацию о новом пакете военной помощи, в который войдёт ещё больше вооружения, обнародуют на следующей неделе.

"Администрация Байдена готовится увеличить количество вооружений, которые она предлагает Украине, отправив передовые ракетные системы большой дальности, поскольку, по словам многих официальных лиц, они становятся главным запросом украинцев", — пишет CNN со ссылкой на источник в администрации США. — Президент Владимир Зеленский, в последние недели умолял США и их союзников предоставить РСЗО.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос поставки на Украину артиллерийской ракетной системы HIMARS, более лёгкая колёсной техники, способной стрелять многими типами боеприпасов, что и РСЗО.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина
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