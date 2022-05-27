Бойцы ЛНР у Попасной нашли штаб иностранных наёмников

Провиант зарубежного производства обнаружен у штаба ВСУ около города Попасная.

Село Троицкое взят под контроль военными ЛНР, и именно тут находился штаб украинских боевиков — 8 лет населённый пункт был под их контролем. По автодороге на село шла линия разграничения. Сейчас здание штаба брошено бандеровцами.

Рядом со штабом большое количество нетронутых пакетов и коробок с провиантом и пустых упаковок. Вся еда — иностранного производства, в Незалежной такого не купишь: сухпайки и чипсы из США, мюсли из Великобритании, лапша быстрого приготовления, чай, злаковые батончики и сахар из западных стран. Много пачек из-под сигарет.

Военнослужащие 6 мотострелкового казачьего полка им. Платова говорят, что, судя по разбросанным вещам и продуктам, тут находились иностранные наёмники, пишет РИА Новости.

По всей вероятности, инструкторы стран НАТО здесь обучали украинских боевиков.