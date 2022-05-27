Провиант зарубежного производства обнаружен у штаба ВСУ около города Попасная.
Село Троицкое взят под контроль военными ЛНР, и именно тут находился штаб украинских боевиков — 8 лет населённый пункт был под их контролем. По автодороге на село шла линия разграничения. Сейчас здание штаба брошено бандеровцами.
Рядом со штабом большое количество нетронутых пакетов и коробок с провиантом и пустых упаковок. Вся еда — иностранного производства, в Незалежной такого не купишь: сухпайки и чипсы из США, мюсли из Великобритании, лапша быстрого приготовления, чай, злаковые батончики и сахар из западных стран. Много пачек из-под сигарет.
Военнослужащие 6 мотострелкового казачьего полка им. Платова говорят, что, судя по разбросанным вещам и продуктам, тут находились иностранные наёмники, пишет РИА Новости.
По всей вероятности, инструкторы стран НАТО здесь обучали украинских боевиков.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.