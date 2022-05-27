Новый прогноз от Минобороны Украины: "воевать" будем до зимы

Россия не хочет отказываться от своих планов, а значит, боевые действия будут долговременными. Об этом рассказывает сотрудник главка разведки украинского Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Сегодня цель ВС РФ — окружить украинскую армию на востоке и выйти на границы ЛДНР. Планы российский штаб корректирует каждую неделю.

Скибицкий отмечает, что боевое противостояние продолжится до конца года.

"Сентябрь месяц или это будет октябрь, или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны. 11 сентября в РФ единый день голосования, к этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях… К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", — "анализирует" сотрудник ГУР.

Разведчики Украины фиксируют также, что на деоккупированных территориях ВС РФ якобы минируют мосты и трассы — чтобы подготовиться к обороне и не допустить контрнаступления ВСУ.