Подоляка: Лиман должен был стать второй "Азовсталью", но сдался через сутки

Генштаб ВСУ рассчитывал, что украинская оборона в Лимане сможет продержаться около месяца, но гарнизон сбежал из города уже через сутки.

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР молниеносным броском сумели занять одноэтажную застройку, что позволило вплотную подойти к высотным домам, где и обосновались украинские вооружённые формирования, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка. Он напомнил, что бои за высотки в Попасной и Мариуполе шли больше недели.

"Здесь же (в Лимане. — Прим. ред.) переломный момент произошел буквально в считанные сутки", — уточнил специалист.

Многоэтажные здания — главные крепости при штурме городов, но сделать из Лимана вторую "Азовсталь" у ВСУ не получилось. Опасаясь участи мариупольских защитников украинские войска начали массово покидать позиции и бежать в сторону Славянска.

В этом, по мнению эксперта, заключается новая тактика российского командования: противнику дают возможность отступить с занимаемых позиций. Это позволяет сберечь личный состав подразделений и сохранить городскую застройку от разрушения.

Генштаб ВСУ проявляет сильное беспокойство: если союзники и дальше так будут штурмовать города, то вся линия обороны в Донбассе рухнет в ближайшие дни.