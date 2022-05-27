Бутусов призвал дать команду ВСУ срочно бежать из Лисичанска и Северодонецка

Главный редактор пропагандистского украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов призвал дать команду Вооружённым силам Украины срочно бежать из Северодонецка и Лисичанска.

Именно эти стратегически важные города сейчас окружают ВС РФ.

Один из главных украинских пропагандистов сообщает, что команду на отход войск не решаются давать некие "политические силы", врущие всем, что сейчас там "всё еще хорошо". Он подчеркнул, что если ВСУ не отступят, то ожидается их разгром.

Бутусов также отметил "бездумную практику направления в зону боевых действий людей без какой-либо военной подготовки".

Незадолго до этого Марьяна Безуглая из партии Владимира Зеленского призвала СБУ разобраться с Бутусовым, сообщив, что тот "подыгрывает РФ".

Безуглая — это тот самый неардеп, которая ратовала за право расстреливать военных ВСУ за неповиновение приказу и даже предложила принять такой закон.