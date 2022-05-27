Украинских пленных удивила доброта военных армии России

Украинских пленных удивило радушие российских военнослужащих. Бойцы ВСУ рассказали, что их командование скрывает многочисленные потери, а погибших сослуживцев хоронят в братских могилах.

Минобороны РФ опубликовало видео с украинскими военнопленными.

По словам одного из них — Андрея Каминского — российские солдаты хорошо встретили пленных, дали им воды и еды.

"Я говорил своим ребятам, что посмотрите, вы улыбаетесь, за столько времени этого не было никогда. Хорошие, крутые ребята, хороший, я так понимаю, командир — потому что у него все спрашивали, что делать — отличный человек. Смотришь на лицо и понимаешь, что если он говорит, что все будет хорошо — все будет хорошо", — сказал Каминский.

Он отметил, что в их подразделении солдаты не видели горячего питания. В плену их кормят лучше: здесь есть горячая еда, вода, сигареты.

Другой пленный — Никита Лазаренко — заявил, что по приказу командования вынужден был хоронить 50 павших сослуживцев в братской могиле.

Еще один военнопленный, Никита Лазаренко, сообщил, что командование ему приказало хоронить погибших сослуживцев в братской могиле, при этом потери скрывались.

"Позже я случайно узнал, что те, с кем был знаком лично, в документах числятся дезертирами и пропавшими без вести. Получается, что командование просто списало и скрыло потери, а близким и родным много врут", — подчеркнул Лазаренко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Донецкой Народной Республики находятся более пяти тысяч пленных украинских боевиков.