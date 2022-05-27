Таран в Попасной и освобождение Лимана: Владлен Татарский о ходе СВО на Украине

Разгром подразделений украинской армии в Попасной открыл дорогу для наступления на другие города, занятые противником. По мнению писателя, бойца батальона "Восток" Владлена Татарского, благодаря этому прорыву русской армии удалось существенно продвинуться в выполнении задач в рамках СВО на Украине.

Город Красный Лиман, переименованный киевским режимом в Лиман, 27 мая был освобожден от ВСУ. Владлен Татарский считает, что последние успехи в Донбассе стали возможны благодаря прорыву обороны противника в Попасной.

"Вагнер он как таран, проломил оборону ВСУ и сейчас благодаря этому тарану не просто взяли Попасную и уперлись в новую линию обороны, мы развили успех, сейчас там, где наступает [ЧВК]Вагнер уже были освобождены крупные населенные пункты, в том числе город Светлодарск, все это следствие поражения противника под Попасной", — объяснил писатель.

Помимо стратегического значения, освобождение этого города имело деморализующий эффект для ВСУ. Успехи в Светлодарске, Лимане и других населенных пунктах стали возможны после победы над противником в Попасной.