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Автор Ольга Лазарева

Таран в Попасной и освобождение Лимана: Владлен Татарский о ходе СВО на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

Разгром подразделений украинской армии в Попасной открыл дорогу для наступления на другие города, занятые противником. По мнению писателя, бойца батальона "Восток" Владлена Татарского, благодаря этому прорыву русской армии удалось существенно продвинуться в выполнении задач в рамках СВО на Украине.

Таран в Попасной и освобождение Лимана: Владлен Татарский о ходе СВО на Украине

Город Красный Лиман, переименованный киевским режимом в Лиман, 27 мая был освобожден от ВСУ. Владлен Татарский считает, что последние успехи в Донбассе стали возможны благодаря прорыву обороны противника в Попасной.

"Вагнер он как таран, проломил оборону ВСУ и сейчас благодаря этому тарану не просто взяли Попасную и уперлись в новую линию обороны, мы развили успех, сейчас там, где наступает [ЧВК]Вагнер уже были освобождены крупные населенные пункты, в том числе город Светлодарск, все это следствие поражения противника под Попасной", — объяснил писатель.

Помимо стратегического значения, освобождение этого города имело деморализующий эффект для ВСУ. Успехи в Светлодарске, Лимане и других населенных пунктах стали возможны после победы над противником в Попасной.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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