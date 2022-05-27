В Донецкой Народной Ресрпублике завершено расследование уголовного дела против наёмников из Великобритании и Марокко.
По законам ДНР иностранцам грозит смертная казнь, заявили в генеральной прокуратуре Республики.
По данным ведомства, установлена причастность граждан Великобритании Эндрю Хилла и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к боевым действиям против Донбасса.
"Генпрокуратура ДНР завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко. Установлена их причастность к совершению противоправных деяний. Уголовное дело наёмников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против Республики, полностью сформировано. Материалы переданы в республиканский суд. К обвиняемым может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь", — сообщает Первый Республиканский Телеканал.
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