В ДНР завершено расследование против наёмников из Британии, им грозит казнь

В Донецкой Народной Ресрпублике завершено расследование уголовного дела против наёмников из Великобритании и Марокко.

По законам ДНР иностранцам грозит смертная казнь, заявили в генеральной прокуратуре Республики.

По данным ведомства, установлена причастность граждан Великобритании Эндрю Хилла и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к боевым действиям против Донбасса.