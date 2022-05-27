Кирби: Киев потребовал реактивные системы залпового огня у США

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Киев просит поставить ему реактивные системы залпового огня.

При этом представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон ещё не дал никакого ответа на этот запрос украинского руководства.

"Нам известно, что Украина публично и в частном порядке запрашивает то, что называется реактивными системами залпового огня. Я не стану предварять решения, которые еще не были приняты", — отметил Кирби.

Представитель оборонного ведомства США добавил, что новый пакет военной помощи Украине в настоящий момент только обсуждается.

Ранее стало известно о том, что США намереваются передать своим союзникам списанные военные корабли класса Freedom, о чём заявил глава управления военно-морских операций, адмирал ВМФ США Марк Гилдей.