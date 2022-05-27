Кадыров сообщил о полной блокировке бандеровцев в Северодонецке

Лидер Чечни Рамзан Кадыров уведомил о взятии под контроль всей линии соприкосновения в Северодонецке отрядами российских силовых структур из его Республики.

"Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным "Охотник" полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР, — сообщил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что несмотря на то, что Северодонецк хорошо укреплён, его первые кварталы уже освобождены от националистических подразделений его войсками.

Кадыров рассказал, что его подразделения взяли под контроль гостиницу, в которой бандеровцы намеревались держать длительную оборону. ВСУшники, по словам лидера Чечни, как следует к этому готовились — оборудовали во многих окнах огневые точки. Но теперь во взятом отеле "основательно закрепились" силы РФ и ЛНР.

Глава Чечни заявил о полной блокировке украинских националистов в городе, все выходы из которого контролируются российскими войсками. Поэтому теперь, по его словам, "остаётся закончить начатое дело и очистить Северодонецк от украинских бандформирований".