EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Кадыров сообщил о полной блокировке бандеровцев в Северодонецке

Силовые структуры

Лидер Чечни Рамзан Кадыров уведомил о взятии под контроль всей линии соприкосновения в Северодонецке отрядами российских силовых структур из его Республики.

Кадыров сообщил о полной блокировке бандеровцев в Северодонецке

"Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным "Охотник" полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР, — сообщил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что несмотря на то, что Северодонецк хорошо укреплён, его первые кварталы уже освобождены от националистических подразделений его войсками.

Кадыров рассказал, что его подразделения взяли под контроль гостиницу, в которой бандеровцы намеревались держать длительную оборону. ВСУшники, по словам лидера Чечни, как следует к этому готовились — оборудовали во многих окнах огневые точки. Но теперь во взятом отеле "основательно закрепились" силы РФ и ЛНР.

Глава Чечни заявил о полной блокировке украинских националистов в городе, все выходы из которого контролируются российскими войсками. Поэтому теперь, по его словам, "остаётся закончить начатое дело и очистить Северодонецк от украинских бандформирований".

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина рамзан кадыров
Sberbank
Новости
Из-за угрозы минирования пришлось эвакуировать студентов в Волгограде
В оккупированном Киевом районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует граждан
Кадыров сообщил о полной блокировке бандеровцев в Северодонецке
Иран жёстко ответил Греции на задержание танкера РФ с иранской нефтью
Жданов: руководство "Азова"* находилось в "Азовстали" в люксовых условиях
Глава Луганской ОВА Гайдай допустил отход ВСУ из Северодонецка
Освобождённые территории Украины должны развиваться вместе с Россией
Сивков объяснил, почему Турция не будет поставлять Киеву Bayraktar: нет смысла
Елена Малышева готовится к МРТ: "Я практически не могу ходить"
Допросы сотен пленных ВСУ после разгрома в Лимане продолжаются несколько дней
Популярное
Силовые структуры
Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе

Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.

Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Мир. Новости мира
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Силовые структуры
Финский генерал Товери не исключил повторения Зимней войны на Украине
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Пушилин: на "Азовстали" задержаны боевики, спрятавшиеся при сдаче в плен
Силовые структуры
Боец ВСУ из Лимана записал на телефон видео с сообщением о бедственном положении
Стрелков: Киев может пойти на Крым, Ростов и Кубань
Силовые структуры
Стрелков: Киев может пойти на Крым, Ростов и Кубань
Последние материалы
Глава Луганской ОВА Гайдай допустил отход ВСУ из Северодонецка
Освобождённые территории Украины должны развиваться вместе с Россией
Сивков объяснил, почему Турция не будет поставлять Киеву Bayraktar: нет смысла
Елена Малышева готовится к МРТ: "Я практически не могу ходить"
Допросы сотен пленных ВСУ после разгрома в Лимане продолжаются несколько дней
Волонтёр ВСУ Касьянов похвалил Стрелкова за критику спецоперации
Кедми: предоставление особого статуса полякам погубит Украину
Вирусолог Альтштейн усомнился в происхождении оспы обезьян в лабораториях США
Экономист Ордов: ограничения на валютном рынке привели к укреплению рубля
Кирби: Киев потребовал реактивные системы залпового огня у США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников