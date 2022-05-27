Пётр Порошенко пытается сбежать в Польшу и находится в пункте пропуска

Экс-президент Украины Пётр Порошенко пытается сбежать в Польшу и сейчас находится на пункте пропуска.

Об этом сообщила украинская пограничная служба.

"Порошенко пытается выехать из Украины", — в частности сообщает таможенная служба Украины.

Перед этим арестованный Виктор Медведчук дал показания против бывшего президента Украины и началось расследование. Политик заявил о причастности Порошенко к закупкам угля у Республик Донбасса и выводе нефтепровода в частную собственность.