Экс-президент Украины Пётр Порошенко пытается сбежать в Польшу и сейчас находится на пункте пропуска.
Об этом сообщила украинская пограничная служба.
"Порошенко пытается выехать из Украины", — в частности сообщает таможенная служба Украины.
Перед этим арестованный Виктор Медведчук дал показания против бывшего президента Украины и началось расследование. Политик заявил о причастности Порошенко к закупкам угля у Республик Донбасса и выводе нефтепровода в частную собственность.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.