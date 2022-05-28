Подоляк: "Украина будет воевать с Россией до победного финала"

Официальный член переговорной группы от Киева Михаил Подоляк заявил, что у их партнёров иногда проскакивает вопрос: не стоит ли договориться с Россией за столом переговоров?

И даёт ответ на свой же вопрос.

"Это катастрофическое заблуждение, вытекающее из неверного понимания природы этой войны и ее истинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира. Любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки. Разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжёт?" — заявляет советник главы Офиса президента.

Кажется, он из той самой страны, что за восемь лет так и не научилась соблюдать Минские соглашения, которые сама и подписала, комментирует слова Подоляка писатель, боец ополчения и политический деятель Захар Прилепин.