Официальный член переговорной группы от Киева Михаил Подоляк заявил, что у их партнёров иногда проскакивает вопрос: не стоит ли договориться с Россией за столом переговоров?
И даёт ответ на свой же вопрос.
"Это катастрофическое заблуждение, вытекающее из неверного понимания природы этой войны и ее истинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира. Любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки. Разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжёт?" — заявляет советник главы Офиса президента.
Кажется, он из той самой страны, что за восемь лет так и не научилась соблюдать Минские соглашения, которые сама и подписала, комментирует слова Подоляка писатель, боец ополчения и политический деятель Захар Прилепин.
"Подоляк сказал, что "Украина будет воевать с Россией до победного финала". И добавить нечего", — подытожил публицист.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.