Шольц и Макрон попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поговорили с Владимиром Путиным.

Они попросили российского лидера освободить сдавшихся в плен боевиков с металлургического комбината "Азовсталь".

"Президент Республики и канцлер Германии призвали к освобождению около 2500 защитников "Азовстали", взятых в плен российскими войсками в Мариуполе", — сказано в коммюнике французского правительства.

В субботу, 28 мая, прошёл телефонный разговор президента РФ Путина с руководством ФРГ и Франции. Российская сторона сообщила, что стороны обменялись мнениями по главным вопросам ситуации на Украине.