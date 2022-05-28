Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поговорили с Владимиром Путиным.
Они попросили российского лидера освободить сдавшихся в плен боевиков с металлургического комбината "Азовсталь".
"Президент Республики и канцлер Германии призвали к освобождению около 2500 защитников "Азовстали", взятых в плен российскими войсками в Мариуполе", — сказано в коммюнике французского правительства.
В субботу, 28 мая, прошёл телефонный разговор президента РФ Путина с руководством ФРГ и Франции. Российская сторона сообщила, что стороны обменялись мнениями по главным вопросам ситуации на Украине.
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