﻿Кадыров: Польша исчезнет, если "не перестанет тявкать"

Польша, как государство появилась благодаря Советскому Союзу и выживала благодаря РФ. Эта страна исчезнет так же быстро, как и появилась, если "не перестанет тявкать".

Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, сколько бы ни трубили СМИ Запада и Украины о якобы провальных попытках Армии России взять Донбасс, обстановка на самом деле совсем иная.

"В информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и США. Речь идёт о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать", — заявил Рамзан Кадыров.

Лидер Чечни подчеркнул, что история повторяется, а задача Владимира Путина не допустить этого. Он отметил, что мы не понаслышке знаем, что такое нацизм и какие от него последствия. Спецоперация — это благородная миссия, которая уничтожит нечисть.