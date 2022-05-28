Польша, как государство появилась благодаря Советскому Союзу и выживала благодаря РФ. Эта страна исчезнет так же быстро, как и появилась, если "не перестанет тявкать".
Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, сколько бы ни трубили СМИ Запада и Украины о якобы провальных попытках Армии России взять Донбасс, обстановка на самом деле совсем иная.
"В информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и США. Речь идёт о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать", — заявил Рамзан Кадыров.
Лидер Чечни подчеркнул, что история повторяется, а задача Владимира Путина не допустить этого. Он отметил, что мы не понаслышке знаем, что такое нацизм и какие от него последствия. Спецоперация — это благородная миссия, которая уничтожит нечисть.
"Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это вопрос времени", — подытожил Кадыров.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.