Уроженец Винницы Иван Зализняк, который известен тем, что звонил матерям погибших русских солдат и издевался над ними, рассказывая как погиб их сын.
Теперь он обосновывает с "христианских" позиций, что "убивать русских не грех".
Он жив и здоров исключительно благодаря своей осторожности, пишут пользователи Интернета.
Чего нельзя сказать о его младшем брате, которого накануне убили на СВО. Об этом националист даже сообщил в социальных сетях.
"Навешал лапши на уши братишке, что нужно умереть за Украину (тогда им будут гордиться), тот и умер, теперь будет звонить его маме и рассказывать, что всё было не зря. Сам Ваня не такой дурак, шкурку свою бережёт, предпочитает воевать по телефону и с родственниками погибших", — пишут пользователи Сети.
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