Звонивший матерям погибших россиян, заявил, что "убивать русских не грех"

Уроженец Винницы Иван Зализняк, который известен тем, что звонил матерям погибших русских солдат и издевался над ними, рассказывая как погиб их сын.

Теперь он обосновывает с "христианских" позиций, что "убивать русских не грех".

Он жив и здоров исключительно благодаря своей осторожности, пишут пользователи Интернета.

Чего нельзя сказать о его младшем брате, которого накануне убили на СВО. Об этом националист даже сообщил в социальных сетях.