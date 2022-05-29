В Киеве появились листовки: "Зеленский — предатель "Азова"*

Несмотря на уничтожение любого альтернативного мнения в Киеве, по всей вероятности, там начало работать подполье.

С диктаторской политикой президента Владимира Зеленского украинцы уже не хотят мириться и начинают "работу" против нынешнего киевского режима.

На улицах украинской столицы появились листовки антиправительственного содержания.

"Владимир Зеленский — предатель "Азова"*. Станет предателем и для вас", — сказано на листовках с изображением командира нацбата Дениса Прокопенко "Редиса".

Напомним, это нынешний режим приказал боевикам "Азова"* сдаться с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В то время, как морским пехотинцам ВСУ на соседнем заводе "Азовмаш" приказано было стоять до последнего солдата.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.