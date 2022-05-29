Несмотря на уничтожение любого альтернативного мнения в Киеве, по всей вероятности, там начало работать подполье.
С диктаторской политикой президента Владимира Зеленского украинцы уже не хотят мириться и начинают "работу" против нынешнего киевского режима.
На улицах украинской столицы появились листовки антиправительственного содержания.
"Владимир Зеленский — предатель "Азова"*. Станет предателем и для вас", — сказано на листовках с изображением командира нацбата Дениса Прокопенко "Редиса".
Напомним, это нынешний режим приказал боевикам "Азова"* сдаться с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В то время, как морским пехотинцам ВСУ на соседнем заводе "Азовмаш" приказано было стоять до последнего солдата.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.