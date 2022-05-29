На остров Змеиный в массовом порядке доставляется военная техника

Судя по снимкам коммерческого космического аппарата, на острове Змеиный снова наблюдается непонятная активность. Спутник зафиксировал переброску сюда большого количества единиц военной техники. Так, 28 мая на Змеином было отмечено появление 14 новых единиц военно-транспортных средств неизвестной принадлежности, пишет портал avia. pro.

Как полагают авторы интернет-ресурса на основании сделанных снимков, на Змеином разворачивают средства ПВО.

"Судя по расположению транспортных средств на острове, речь идёт о развёртывании средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций и, что наиболее вероятно, средств радиоэлектронной борьбы. Высказываются предположения о том, что на территории острова могут быть также развёрнуты и противокорабельные комплексы, однако, специалисты высказывают сомнения в целесообразности этого", — сказано в сообщении портала.

Ранее уже сообщалось о наличии плавучей платформы с подъёмным краном на севере острова. Официально о её предназначении пока не сообщалось, но на днях с её помощью из воды осуществлялся подъём затопленного военного катера либо маломерного десантного судна.

Суды по спутниковым снимкам, почти вся военная инфраструктура Змеиного была ликвидирована, поэтому неясно, есть ли смысл использовать остров с целью получения стратегического преимущества.