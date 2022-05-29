МО РФ: российская армия уничтожила ЗРК "Оса-АКМ", РЛС и самолёт Су-25

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге, пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ", РЛС и пять складов боеприпасов.

Также он проинформировал о том, что российская авиация ликвидировала более 300 националистов, до 50 единиц военной и спецтехники и два пункта управления.

Кроме того, ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25, уничтожили четыре беспилотника и перехватили снаряд РСЗО "Смерч".

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции националистов.