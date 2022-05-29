Раненых нацистов батальона "Азов"* после сдачи в плен лечат в реабилитационном центре в Донецке.
Съёмочная группа НТВ побывала там и рассказала о командире отделения Викторе Цабрике.
В один момент националист "вдруг" стал стесняться татуировок.
"Не, я не хочу, как клоун, сидеть без футболки", — заявил "стеснительный" командир отделения нацполка по кличке "Комод", разрисованный, как стена в заплёванном подъезде.
Он прекрасно понимает, что татуировки о нём скажут больше, чем ему хочется. "Комод" говорит, что с 2012 года так на Украине делали все "модные хлопцы".
На камеру Цабрик якобы осуждает своих побратимов из "Азова"*.
"Понимаю, что есть уроды, которые делают очень плохие вещи. Я бы сам этих людей, которые это делают, я бы их ногами запинал… Я не говорю, что мы святые. Бывали случаи, бывали случаи, я не говорю, что мы святые… Для себя я воевал за Украину и за народ, который тут", — вспоминает о народе нацист.
И тут же рассказывает, что в Мариуполе захватывал дома прямо с заложниками. А оправдывает себя он тем, что это якобы "тактика ведения городского боя".
Этой тактике их учили инструкторы из США, подчёркивает телеканал.
"Люди могут попасть под раздачу", — невинно в конце беседы сообщает пленный боевик.
Под раздачу всех без разбора — это и есть тактика выжженной земли преступного киевского режима, подытожил корреспондент.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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