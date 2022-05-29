Украинские националисты готовят очередную провокацию в городе Сумы с применением химических веществ.
По данным Министерства обороны России, неонацисты планируют обстрелять российскую приграничную территорию из жилого района города и спровоцировать ответный удар, после чего взорвать контейнеры с химикатами.
Отмечается, что для фиксации факта провокации в Сумах находятся иностранные журналисты.
Для того, чтобы максимально "раздуть" тему, эвакуировать людей с города не будут.
Также в Минобороны добавили, что информацию о готовящейся провокации им сообщили пленные украинские солдаты.
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