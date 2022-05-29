Daily Express: пути снабжения Украины внутри НАТО под угрозой удара России

Лондон обеспокоен возможными российскими ударами по логистическим путям поставок вооружения Украине из стран НАТО.

Об этом сообщает Daily Express.

Автор статьи не исключает эскалации конфликта с "втягиванием" западных стран. Ведь они продолжают оказывать поддержку киевскому режиму. Ранее в Британии заявили о планах выделить ему еще 1,6 млрд долларов.

Также президент США Байден подписал проект о выделении 40 млрд долларов Украине. Позднее администрация Белого дома приняла решение об отправке в зону СВО ракетных систем залпового огня.

Аналитики отмечают, что военная специальная операция может перерасти в полномасштабную войну. Пока ударам подвергаются территории Украины, но ситуация якобы может измениться в любой момент, уверены западные эксперты.

Сегодня поставки оружия налажены, подчёркивает Daily Express. Правда, почему очень часто поставляемое Западом вооружение не доходит до передовой, не объясняется. Видимо, главное, что в Польшу поставки "налажены".

"Имеются опасения, что в случае возможного проигрыша русскими овладеет отчаяние. Поэтому их войска попытаются масштабно ударить по линиям снабжения на территории стран НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, разумеется, риск", — сообщает Daily Express со ссылкой на аналитиков.

Что такое "возможный проигрыш", эксперты опять не поясняют.