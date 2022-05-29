Лондон обеспокоен возможными российскими ударами по логистическим путям поставок вооружения Украине из стран НАТО.
Об этом сообщает Daily Express.
Автор статьи не исключает эскалации конфликта с "втягиванием" западных стран. Ведь они продолжают оказывать поддержку киевскому режиму. Ранее в Британии заявили о планах выделить ему еще 1,6 млрд долларов.
Также президент США Байден подписал проект о выделении 40 млрд долларов Украине. Позднее администрация Белого дома приняла решение об отправке в зону СВО ракетных систем залпового огня.
Аналитики отмечают, что военная специальная операция может перерасти в полномасштабную войну. Пока ударам подвергаются территории Украины, но ситуация якобы может измениться в любой момент, уверены западные эксперты.
Сегодня поставки оружия налажены, подчёркивает Daily Express. Правда, почему очень часто поставляемое Западом вооружение не доходит до передовой, не объясняется. Видимо, главное, что в Польшу поставки "налажены".
"Имеются опасения, что в случае возможного проигрыша русскими овладеет отчаяние. Поэтому их войска попытаются масштабно ударить по линиям снабжения на территории стран НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, разумеется, риск", — сообщает Daily Express со ссылкой на аналитиков.
Что такое "возможный проигрыш", эксперты опять не поясняют.
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