Сенатор Бондарев: если бы не военная помощь Запада, ВСУ бы уже капитулировали

Моральный дух украинских военных сломлен, и если бы Запад не продолжал оказывать военную помощь Киеву, армия Украины уже полностью бы капитулировала. Такое мнение выразил Виктор Бондарев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности.

"Враг в значительной мере обезоружен и деморализован, и если бы не поставки вооружений и военной техники из стран Запада, то ВСУ уже давно не просто массово, а тотально капитулировали бы", — заверил Бондарев.

В то же время Россия продолжает процесс демилитаризации Украины ускоренными темпами, подчеркнул сенатор. Он объяснил, что войска РФ были вынуждены замедлиться в ликвидации военной инфраструктуры Украины ради спасения жизней мирного населения. Однако теперь этот процесс снова можно ускорить, не причиняя гражданскому населению вреда, добавил парламентарий.

В качестве примера Бондарев привёл сегодняшний удар по оружейному складу ВСУ в городе Кривой Рог, двум артиллерийским батареям и 25 местам локализации военной техники и живой силы противника.