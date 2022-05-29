Моральный дух украинских военных сломлен, и если бы Запад не продолжал оказывать военную помощь Киеву, армия Украины уже полностью бы капитулировала. Такое мнение выразил Виктор Бондарев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности.
"Враг в значительной мере обезоружен и деморализован, и если бы не поставки вооружений и военной техники из стран Запада, то ВСУ уже давно не просто массово, а тотально капитулировали бы", — заверил Бондарев.
В то же время Россия продолжает процесс демилитаризации Украины ускоренными темпами, подчеркнул сенатор. Он объяснил, что войска РФ были вынуждены замедлиться в ликвидации военной инфраструктуры Украины ради спасения жизней мирного населения. Однако теперь этот процесс снова можно ускорить, не причиняя гражданскому населению вреда, добавил парламентарий.
В качестве примера Бондарев привёл сегодняшний удар по оружейному складу ВСУ в городе Кривой Рог, двум артиллерийским батареям и 25 местам локализации военной техники и живой силы противника.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.